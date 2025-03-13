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13.03.2025 в 06:10

Стоимость рекламного Telegram-поста выросла на 38%

Расценки существенно подняли новостные каналы

Средняя цена рекламного поста в Telegram-каналах с января 2024 года по январь 2025 года увеличилась на 38%. Наиболее существенное увеличение средней стоимости показали новостные аккаунты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные коммуникационной группы Vinci Agency и агентства Social Stars.

Так, в новостных Telegram-каналах стоимость рекламы выросла на 45% до 273 тыс. руб. Самого высокого показателя цена за пост достигла в январе 2025 года — 930 тыс. руб. Наименьшее увеличение расценок зафиксировано у каналов про финансы — они повысили стоимость рекламного поста на 10% до 380 тыс. руб.

Авторские каналы в среднем показали рост на 18% до 360 тыс. руб. При этом, в сегменте общественно-политической тематики он оказался более существенным — на 36% до 246 тыс. руб. В женских и светских каналах показатель вырос на 18% до 500 тыс. руб., в блогах об авто и технологиях — на 13% до 325 тыс. руб.

Эксперты поясняют, что каналы повышают расценки из-за общего роста российской аудитории мессенджера. Кроме того, рост цен объясняется высоким спросом на размещения со стороны российских рекламодателей. Рост расценок новостных Telegram-каналов связывают также с высокими охватами, которые продолжают расти.

Ранее сообщалось, что стоимость рекламы в российских соцсетях за прошлый год выросла в 1,5 раза. Это касается Telegram, VK и Rutube, которые заменили иностранные соцсети в стране.

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