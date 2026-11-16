72% опрошенных россиян приобретали товары на маркетплейсах за последний месяц: 43% делали покупки в течение последней недели, 17% — в течение последнего месяца, 12% ответили, что сегодня. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

4% респондентов делали покупки на маркетплейсах два-три месяца назад, 4% — шесть или более месяцев назад, 2% — три-пять месяцев назад. 18% не покупали товары на маркетплейсах.

У 15% опрошенных, которые не совершали покупок на маркетплейсах, нет интернета. 13% такой шопинг не интересен, 11% ходят в магазин, у 11% покупки делает другой член семьи. У 9% нет необходимости, у 7% — денег, у 6% — доверия к маркетплейсам. У 5% кнопочный телефон или нет банковской карты. 4% предпочитают увидеть товар, пощупать и потом приобрести.

72% интервьюируемых очень легко совершать покупки на маркетплейсах. 73% такой шопинг позволяет экономить время, 72% — получать товар у себя дома или близко к дому, 71% — находить продукцию, которой нет в магазинах рядом, 68% — делать покупки, не выходя из дома, 61% — выбирать из большого количества товаров, 57% — экономить деньги, 55% — делать свой дом уютнее, 52% — находить все для своих увлечений, 50% — радовать себя приятными покупками, 50% — заботиться о близких, 50% — подбирать вещи в своем стиле.

78% опрошенных покупают только действительно нужные вещи. 68% внимательно изучают отзывы и карточку товара. 49% большинство покупок совершают на одном маркетплейсе. 47% регулярно что-то приобретают на онлайн-площадках. 44% покупают на маркетплейсах товары повседневного спроса. 43% больше товаров добавляют в «избранное» или «корзину», чем приобретают. 37% мониторят цены и ждут распродажи нужного им товара.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.