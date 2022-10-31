Россиянам надоели счастливые семьи и послушные дети в рекламе

80% опрошенных россиян хотят видеть более жизненную рекламу, выяснили эксперты сервиса сквозной аналитики Calltouch. Потребителям больше не по душе чужой «успешный успех», он часто вызывает негатив, говорится в исследовании сервиса (его результаты есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным Calltouch, 59% респондентов раздражает образ счастливой, жизнерадостной семьи без проблем. 22% россиян не приветствуют в рекламе образы успешного молодого человека или девушки, 9% — образ крутого бизнесмена. 5% опрошенных недолюбливают послушных «рекламных детей». Остальные участники опроса (5%) ответили, что их «раздражает всё, сейчас не до рекламы».

В своём исследовании аналитики Calltouch выявили тенденцию, которая, сейчас, по их мнению, является общемировой — постепенный отказ от стереотипов, фильтров и «инстаграмности» (Instagram — запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). При этом 14% респондентов отметили, что им по-прежнему нравится «рекламный лоск», а 6% заявили, что «вообще никогда не смотрят рекламу».

Кроме того, опрос Calltouch выявил образы, которые остаются привлекательными для потребителей. 40% респондентам симпатичен «обычный человек, похожий на них», 34% опрошенных ответили «звезда или медиаперсона», 26% — персонаж (герой мультфильма или кино). В том числе поэтому в рекламе всё чаще используются дипфейки знаменитостей: это лёгкий и пока легальный способ распространить доверие, связанное с медиаперсоной, на свой товар или услугу, считают аналитики.

Также эксперты Calltouch выяснили, какие обещания в рекламе отражают потребности покупателей. Большинство (55%) опрошенных ответили, что это стабильность, 19% респондентов отметили свободу и независимость, 18% — безопасность. Только 8% россиян выделили пункт «успех и жизнь на полную катушку».

Как отмечают в Calltouch, прежние рекламные методы и стереотипы сейчас «работают слабо или совсем неэффективны».

«Нужно пробовать новое, тестировать рекламу, отслеживать конверсию. Понять, насколько реклама привлекательна помогают методы сквозной аналитики. Система обрабатывает данные рекламных площадок, сайта и из CRM-системы, а после представляет информацию в виде наглядного отчёта по всем маркетинговым кампаниям. Предприниматель видит, какая реклама приносит лиды и прибыль, а какая — напрасно расходует бюджет», — прокомментировали результаты исследования специалисты сервиса.

В онлайн-опросе Calltouch приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

Ранее эксперт по сквозной аналитике Calltouch Павел Мрыкин рассказал Sostav, с какими затратами на рекламу и объёмом заказов целесообразно подключать сервис, а также объяснил, как на это решение влияют сложность продукта, цикл продажи и готовность заниматься неудобными изменениями.