Стартовала регистрация на форум «НРФ Регионы»

18 сентября в екатеринбургском культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» состоится форум «НРФ Регионы», а также церемония награждения Первого независимого регионального фестиваля рекламы. Мероприятия объединят представителей рекламного бизнеса, федеральные и локальные бренды, профильные ассоциации и предпринимателей. 6 апреля стартовала регистрация на форум и прием заявок на участие в фестивале.

Наталья Пилатова, директор АКАР Северо-Запад: Региональные рекламные рынки имеют уникальные особенности, определяемые локальными рекламодателями, аудиторией, законодательством, климатом и ландшафтом, но также имеют много общего. «НРФ Регионы» — это площадка, где собираются креативные и эффективные агентства, крупные селлеры, медиахолдинги, представители государственных органов и НКО. Здесь опыт коллег из других городов помогает решать локальные задачи, успешные проекты и новые знакомства вдохновляют, а неформальное общение сближает.

Основные темы форума: эффективные инструменты продвижения, роль рекламы и маркетинга в развитии бизнеса, поддержка региональных брендов. Участников ждет обмен опытом, презентация успешных рекламных кампаний и поиск решений для ключевых сегментов регионального рекламного рынка.

В рамках форума пройдут стратегическая сессия и дискуссии по шести направлениям (стратегии, креатив, маркетинговые коммуникации, медиа, диджитал и управление персоналом), мастер-классы, воркшопы, лекции и паблик-токи от признанных специалистов для локального бизнеса.

Евгения Фитина, директор АКАР Урал и руководитель департамента бренда и маркетинговых коммуникаций «Форум групп»: Для региональных специалистов участие в «НРФ Регионы» — возможность получить доступ к самым востребованным практикам, кейсам, реально работающим инструментам и нетворкингу с топ-экспертами индустрии. Концентрация знаний здесь настолько высока, что ее можно сравнить с прохождением курса по маркетингу и рекламе. «НРФ Регионы» — тот форум, на который можно порекомендовать отправиться каждому специалисту, работающему в сфере креативных индустрий, чтобы узнать, чем живет рынок рекламы, получить аналитику от экспертов, научиться новым технологиям продвижения — актуальные тренды коммуникаций будут обсуждаться именно здесь. Уникальность форума — в очень высоком уровне экспертизы спикеров, которые соберутся в одной точке со всей страны.

Сергей Заволоко, директор АКАР Сибирь, сооснователь и креативный директор агентства Sinners: Для специалистов из регионов такие события важны как никогда: в первую очередь они помогают выйти за рамки локальной картины. В ежедневной работе часто не хватает именно этого: понимания, куда движется рынок, какие инструменты уже становятся нормой и как коллеги в других городах решают похожие задачи.

Данила Коростелев, АКАР Дальний Восток, глава креативного агентства «Сверхпозиция» и дальневосточного сообщества креаторов «Дальвосторг!»: «НРФ Регионы» — это возможность выйти на федеральный рынок. На моем примере: я познакомился с лидерами отрасли, на которых мы очень долго смотрели из Хабаровска. К тому же можно посмотреть на коллег из других регионов и понять свой уровень относительно регионального и федерального рынка. Поэтому для меня «НРФ Регионы» — это, в первую очередь, способ попробовать свои силы, увидеть всех и двигаться дальше в своем развитии.

Представители жюри Первого независимого регионального фестиваля рекламы поучаствуют в деловой программе, чтобы сделать дискуссии более продуктивными, представить актуальный опыт регионов и добавить креативное измерение.

Структура деловой программы включает несколько блоков:

Зона стратегических дискуссий, которая станет площадкой для объединения руководителей и стратегов. Там будут рассмотрены тренды, новые подходы к коммуникациям, роль брендов, креатива и медиа в региональном масштабе.

Зона прикладных форматов, ориентированная на исполнителей и креаторов. Будут представлены детальные разборы успешных кейсов, обмен эффективными рабочими решениями и региональным опытом, применимым для решения бизнес-задач.

Сессии для всех, которые призваны создать пространство для всестороннего профессионального диалога, объединяющего стратегов, руководителей, креаторов и исполнителей.

Завершающим событием деловой программы форума станет церемония награждения Первого независимого регионального фестиваля рекламы. Он был учрежден Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) в 2021 году при поддержке АКАР. В этом году конкурс пройдет под обновленным названием.

Прием работ открывается 6 апреля и продлится до 7 августа 2026 года. Региональное и федеральное жюри будут оценивать проекты в трех основных категориях: «Диджитал», «Креатив» и «Активации», которые объединяют 47 номинаций.

Валерия Мегрибанова, руководитель конкурсной деятельности ЦРБК: Первый независимый региональный фестиваль рекламы выполняет важную индустриальную миссию: показывать, что сильные кейсы и креативные умы сосредоточены не только в Москве, но и по всей России, тем самым помогая региональным талантам заявить о себе на всю страну. В рамках фестиваля мы проводим специальные проекты, которые учат новых игроков участвовать эффективно и с пользой для бизнеса. В отличие от других фестивалей мы допускаем к участию только региональные агентства — так борьба остается честной.

В пятом сезоне участники смогут выбрать один из трех уровней в зависимости от опыта и задач:

Новички — для новых участников и команд, впервые представляющих на конкурс свои проекты; Практики — для агентств и компаний, находящихся на этапе активного развития и укрепления позиций на рынке; Мастера — для опытных агентств и команд с практикой реализации комплексных рекламных кампаний на федеральном и международном уровнях.

Победители уровней «Новички» и «Практики», занявшие первые места, а также обладатели Гран-при получат право бесплатно подать кейс на участие в федеральных и международных конкурсах:

в блоке «Креатив» — на фестиваль «Красное яблоко»;

в блоке «Диджитал» — на конкурс «МИКС Россия»;

в блоке «Активации» — на премию «НПБК. Эффективность».

Для повышения качества оценки проектов и поддержания равной конкуренции между участниками в каждый блок жюри будет приглашен «Защитник» — независимый эксперт, не связанный с проектами и командами. Он обеспечит прозрачность и справедливость оценки работ.