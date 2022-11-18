Российские маркетплейсы потратили более 1 млрд рублей на ТВ-рекламу в преддверии распродаж

По данным Starlink, в преддверии распродажи ко «Дню холостяков» четыре крупнейших российских маркетплейса потратили на ТВ-рекламу 1,062 млрд руб. — это на 58% больше, чем в прошлом году. Креативы, продвигающие распродажу «11.11», составили 79% всей рекламы этих площадок на ТВ с 31 октября по 13 ноября (неделя самой распродажи и предшествующая ей). Данные агентства имеются в распоряжении Sostav.

Лидером по инвестициям в телерекламу среди маркетплейсов стал «Яндекс Маркет» (343 млн руб.), которому незначительно уступил Ozon (339 млн руб.). Третье место занял «СберМегаМаркет» с инвестициями в размере 228 млн руб. Меньше всех потратил Wildberries: бюджет площадки составил 152 млн руб.

В коммуникации Wildberries, в отличие от конкурентов, креативы, посвящённые именно «11.11», занимают наименьшую долю ТВ бюджета — 25%. Лидером по этому показателю стал «СберМегаМаркет»: все креативы маркетплейса были посвящены распродаже. У «Яндекс Маркета» и Ozon доли такой рекламы почти одинаковые — 85% и 84% соответственно.

Все четыре площадки значительно увеличили затраты на ТВ-продвижение по сравнению с прошлым годом, но намного больше, чем у других, выросли расходы «СберМегаМаркета» — рост составил 156%. Только по 25% прибавили Ozon и Wildberries. «Яндекс Маркет» нарастил бюджет на 81%.

При этом только Wildberries выходит исключительно на федеральных каналах — другие игроки усиливают этот сектор локальным размещением. Преимущественно они размещают рекламу в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в агентстве.