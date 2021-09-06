Star Media запускает собственный видеосервис за рубежом

Производитель сериалов Star Media запускает собственный онлайн-кинотеатр Lava. Проект ориентирован на русскоговорящую аудиторию за рубежом и ключевые рынки — Америку, Европу, Израиль и часть Азии. Он выйдет уже этой осенью, сообщает «Коммерсант».

Смотреть контент можно будет по подписке и рекламной модели. На платформе разместятся сериалы Star Media, такие как «Ищейка», «Мата Хари», «Анна-детективъ», а также триллеры «Молчание» и «Принцип удовольствия». Кроме того, компания хочет дополнить репертуар проектами других производителей и планирует выпускать контент специально для Lava.

Новая платформа стартует в партнерстве с американской OTTera, которая оказывает услуги по запуску стриминговых сервисов по модели white label. Большинство проектов на Lava будет доступно в дубляже и с субтитрами. Эксперты оценили стоимость проекта в $5 млн. При этом на продвижение придется потратить еще больше, предупреждают они: у студии не слишком большая библиотека, кроме того, это специфический российский контент, который не обладает качествами очевидных хитов.

У Star Media уже есть опыт совместного проекта с Netflix (сериал «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом). В 2019 году она создала компанию Star Media Vision с «Национальной медиа группой» (НМГ), которая получила право первой отбирать проекты студии (first look), а в августе договорилась о производстве контента для ivi. В результате этих сделок часть новых проектов придется отдать партнерам. Эти проекты не появятся на Lava, уточнили в компаниях.