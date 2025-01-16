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18+
16.01.2025 в 08:00

Средняя зарплата в РФ выросла почти вдвое за пять лет

Она составила 84 тыс. руб. в 2024 году

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Средняя зарплата в России за пять лет выросла в номинальном выражении в 1,8 раза — до 84 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, в среднем в 2019 году номинальная начисленная заработная плата составляла около 48 тыс. руб. Уровень инфляции в эти несколько лет был выше целевого показателя в 4% - в диапазоне от 4,9% (2020 год) до 11,94% (2022 год). Но доходы граждан увеличиваются примерно вдвое быстрее, чем цены.

Только за 2024 год зарплаты в реальном выражении — за вычетом инфляции — выросли на 9%. Безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Это вдвое лучше, чем пять лет назад (4,6%).

Ранее сообщалось, что работодатели стали реже повышать зарплаты. Таак, в 2024 году 58% опрошенных компаний увеличили зарплаты своим сотрудникам, в 2023 году показатель составлял 68%. Ещё 6% компаний сократили выплаты.

Зарплата
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