Средняя полная стоимость потребкредитов наличными в России выросла до 37%

В начале марта полная стоимость кредитов (ПСК) наличными для россиян в среднем почти достигла 37%, свидетельствуют данные с сайтов топ-15 банков по объему портфеля ссуд физлицам, проанализированные «Известиями».

Как отмечает издание, за месяц показатель увеличился на 1,5 п.п., что указывает на продолжающееся удорожание заемных средств даже после решения Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания 14 февраля.

С начала февраля шесть из пятнадцати крупнейших банков, включая ПСБ, МКБ, «Уралсиб» и «МТС Банк», повысили ставки по потребительским кредитам. Величина шага повышения составила от 0,8 до 6,5 п.п. Однако две финансовые организации — «Альфа-Банк» и «Газпромбанк» — напротив, снизили средний ПСК.

Участники рынка, опрошенные изданием, связывают удорожание займов с временной отменой ограничений по полной стоимости кредитов до 31 марта. В ВТБ пояснили, что ранее действовавшие ограничения не позволяли банкам компенсировать риски за счет повышения ставок, что приводило к сокращению объемов выдач.

Центробанк подчеркивает, что стоимость кредитов зависит не только от регулирования, но и от множества других факторов. В первую очередь — от стоимости привлеченных средств в виде вкладов, уровня операционных расходов и процентных рисков.

Эксперты отмечают, что резкий рост ставок по депозитам в конце 2024 года, когда средний уровень по вкладам достиг 22%, также влияет на удорожание кредитов. В отдельных случаях ставки доходили до 25% годовых, что связано не только с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики, но и с усиленной конкуренцией за вкладчиков.

Ранее отмечалось, что в январе средняя величина ПСК по кредитным картам в России выросла до 44,8%, установив новый рекорд.