Реальные ставки по кредиткам бьют рекорды второй месяц подряд

В январе 2025 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам в России выросла до 44,8%, установив новый рекорд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что за месяц показатель увеличился на 7,2 процентного пункта (п.п.), а в декабре прошлого года прирост ПСК составил 10 п.п. С ноября 2024-го стоимость заимствований по кредиткам выросла более чем в 1,5 раза с 27,6%. В отдельных регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, уровень ПСК превысил 45%.

Как пояснили опрошенные РБК эксперты, резкий рост ставок по кредитным картам связан с корректировкой банковских подходов к расчету ПСК после рекомендаций Центробанка. До конца 2024 года некоторые банки включали в расчеты рекламные ставки, занижая реальную стоимость кредитов.

В декабре Банк России заявил, что до 31 марта 2025 года для кредиторов не будут действовать ограничения для ПСК, в том числе по кредиткам. На фоне высокой ключевой ставки и роста закредитованности населения банки начали отказывать заемщикам в потребительских кредитах, что привело к увеличению спроса на кредитные карты. Но из-за возросших рисков сами банки также ужесточили условия и повысили ставки, что привело к дальнейшему росту ПСК.

Эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейшей динамики ставок. Одни полагают, что банки продолжат повышать стоимость кредитов до конца первого квартала, другие уверены, что текущий уровень уже отражает реальную рыночную ситуацию и дальнейшего устойчивого роста ПСК не будет.