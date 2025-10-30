Средняя скорость мобильного интернета в метро выросла на 10%

Средняя скорость мобильного интернета в московском метро в 2025 году достигла 94,7 Мбит/с — это выше прошлогоднего показателя (85,5 Мбит/с), но чуть ниже пикового уровня 2023 года (95,6 Мбит/с). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные TelecomDaily.

Так, средняя скорость загрузки данных выросла за год на 10%. Лидером среди операторов стал МТС — 113,8 Мбит/с. На втором месте расположились «Вымпелком» и «МегаФон» — по 104 Мбит/с, а T2 показал 56,9 Мбит/с.

Скорость передачи данных от пользователя увеличилась на 15%, до 22,5 Мбит/с. Здесь лидирует «Вымпелком» (29,9 Мбит/с), за ним следуют «МегаФон» (26,3 Мбит/с), МТС (25,4 Мбит/с) и T2 (8,3 Мбит/с). При этом стабильность соединения улучшилась.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что на поверхности Москвы средняя скорость интернета держится на уровне 30 Мбит/с. Снижение числа пользователей Wi-Fi в подземке привело к росту нагрузки на мобильные сети, что также влияет на показатели скорости.

Эксперты отмечают, что несмотря на сокращение числа подключений к Wi-Fi, полностью отказываться от этой технологии пока нельзя. Wi-Fi помогает разгрузить мобильные сети в часы пик и обеспечивает доступ к интернету для туристов и пользователей без российских SIM-карт.

Ранее сообщалось, что «МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi в поездах московского метро, зафиксировала убыток за 2024 год в размере 1,16 млрд руб. Выручка компании от оказания услуг Wi-Fi за 2024 год сократилась на 30%, до 187,8 млн руб.