Спрос на рекламистов и пиарщиков в марте резко снизился

За последний месяц число вакансий специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR снизилось на 44%, до 81,3 тыс. До этого количество вакансий, наоборот, росло. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование HeadHunter и PR Perfect.

При этом число резюме, напротив, начало расти после 24 февраля и к концу марта увеличилось на 11%. Однако этот скачок можно считать сезонным трендом, так как соискатели стандартно начинают активно искать работу в начале весны, поясняют аналитики.

Уровень зарплат пока существенно не меняется, в Москве работодатели готовы платить в среднем около 76 тыс. руб., а в целом по РФ — 57 тыс. руб. Чаще других сейчас, согласно отчету, ищут профильных специалистов из этой сферы IT-компании (14,3 тыс. вакансий в России), финансовые организации (9,2 тыс. вакансий) и ритейл (8 тыс. вакансий).

Основатель PR Perfect Кристина Петрова связывает падение спроса на специалистов в этой сфере с приостановкой рекламных инвестиций многих иностранных брендов, в том числе PepsiCo, Procter & Gamble, L’Oreal Groupe и Unilever. Оптимизировать бюджеты начали и другие компании. По словам сооснователя Vinci Agency Марии Лапук, больше всего пострадали специалисты по перформанс-маркетингу.

Агентства и компании сейчас в целом приостановили наем сотрудников из сферы рекламы, PR и маркетинга, однако управляющий директор TWIGA Россия Сергей Оганджанян считает, что тренд продолжится буквально два-три месяца, и дальше рынок будет восстанавливаться. «Когда пройдет период неопределенности, спрос на специалистов рекламы, маркетинга и пиар вернется», — уверен он.

Ранее Dentsu Russia прогнозировала падение российского рекламного рынка на 40−60% в апреле—мае к аналогичному периоду прошлого года. В OMD OM Group ожидали снижения на 11% по итогам года.