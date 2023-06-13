Спрос на звуковое оборудование премиальных западных брендов упал в семь раз

Спрос на профессиональное звуковое оборудование премиальных зарубежных брендов упал в семь раз в период с 2020 года по первое полугодие 2023 года, сообщают аналитики российского производителя музыкальных и визуальных решений для бизнеса Cubic Media. Исследование есть в распоряжении Sostav. Это бренды Bose, Sonance и другие.

Под оборудованием имеются в виду динамики, колонки, громкоговорители, микшеры, усилители, процессоры, сабвуферы и другое. Основными потребителями звукового оборудования в сегменте премиум были клиенты с продуманной маркетинговой концепцией, для которых качественный звук в помещении является частью имиджа и стратегии бренда.

Падение спроса связано с несколькими факторами, в первую очередь — с ростом стоимости звукового оборудования. Начиная с 24 февраля 2022 года цены в премиум-сегменте выросли приблизительно на 50−70%. Кроме того, появился риск, что западные компании в любой момент могут полностью уйти с рынка (Bose, Biamp и многие другие уже ушли, но торгуются в параллельном импорте), а значит, клиенты не смогут воспользоваться долгосрочной гарантией, которая является неотъемлемой частью политики премиум-брендов, утверждают специалисты.

Также важно, что в сегменте премиум стало проблематично работать по постоплате: если раньше можно было сделать отсрочку платежа на месяц-два, то сейчас платить нужно сразу, говорят аналитики.

В целом западные премиум-бренды находятся в зоне параллельного импорта, что приводит к удорожанию конечного продукта за счёт таможенных пошлин и добавляет неопределенности к их дальнейшей судьбе на российском рынке.

Понимая все риски, ритейл вынужден идти на компромиссы и выбирать из тех решений, которые наилучшим образом подойдут по желаемым параметрам, но уже в среднем и эконом-сегментах, говорится в исследовании. Они не решат сразу все задачи — нужно выбирать. Премиум-сегмент характеризовался высоким качеством звука. Более дешевое аудиооборудование не всегда может выполнять цели, связанные с качественным музыкальным оформлением.

При этом качество оборудования, а значит, качество звучания, напрямую влияет как на имидж компании, а также на узнаваемость/распознавание того, что играет или говорится в аудиосообщениях (если речь идёт о рекламных вставках). Таким образом, компании, которые переходят на более низкий сегмент, чаще всего теряют в качестве трансляции, особенно если выбирают совсем дешёвый аналог, считают аналитики.

В среднем сегменте наблюдается другая тенденция: на место старых, устоявшихся игроков стали приходить новые. Единственная серьёзная проблема, с которой сталкивается покупатель, — необходимость проверять и научиться доверять новым решениям. Стандарты и шаблоны решений для того или иного случая прорабатывались на протяжении 20 лет, а сейчас нужно всё нарабатывать заново, а значит, компании теряют время на поиск и изучение, отмечают в Cubic Media.

«Сейчас неочевидно, что будет дальше с рынком. В начале 2022 года были затруднения поставок, к 2023 году появился параллельный импорт. Но рынок к этому времени уже успел поменяться. Сейчас премиум-сегмент существует исключительно за счет своих адептов, и вряд ли кто-то придет и сможет закрыть спрос, например, на оборудование Bose. При этом у оставшихся на рынке компаний-поставщиков нет складских остатков, а сроки новых поставок кратно увеличились», — подытожил руководитель подразделения аудиооборудования Cubic Media Дмитрий Железников.