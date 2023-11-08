«Спортлото» судится за товарный знак «Здесь и сейчас»

«Спортлото» подало иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) к телеканалу «Дождь» (объявлен в России иноагентом), чтобы добиться прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас». Телеканал под этим названием выпускает новостную программу, а «Спортлото» планирует проводить моментальную лотерею. Об этом сообщает «Коммерсант».

В «Спортлото» рассказали, что подали заявку на регистрацию товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас», однако Роспатент отказался регистрировать его «в связи с наличием товарного знака с более ранним приоритетом».

«Дождь» зарегистрировал знак «Здесь и сейчас» ещё в 2014 году. Он касается ряда товаров и услуг, в частности телевизионного вещания, в том числе и кабельного, развлекательных телепередач, а также радиовещания.

После отказа Роспатента «Спортлото» обратилось в СИП о досрочном прекращении действия товарного знака телеканала, пояснили в компании.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, оба правообладателя могут использовать товарные знаки в рекламе и в целом при продвижении на рынке. Юристы полагают, что дело закончится либо прекращением знака из-за его неиспользования в РФ, либо признанием факта регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Ранее «Столото» и Marvelous запустили удача-шоу «Везёт же людям». В нём селебрити соревнуются, чтобы заработать деньги для зрителей.