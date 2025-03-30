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30.03.2025 в 10:42

«Олимпийский» регистрирует товарный знак с «ласковым Мишей»

Спорткомплекс обновляет имидж с помощью символа Олимпиады-80

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Спорткомплекс «Олимпийский» подал заявку в Роспатент на регистрацию изображения игрушечного медведя, который должен стать новым символом комплекса. Это решение — часть стратегии по обновлению имиджа объекта и привлечению более молодой аудитории, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Медведь напоминает символ Олимпийских игр 1980 года. В «Олимпийском» уверены, что «ласковый Миша» поможет придать комплексу современный, но при этом ностальгический вид, ассоциирующийся с положительными эмоциями и историей страны.

Планируется, что медведь будет активно использоваться на маркетинговых материалах, а также станет частью продуктов и услуг, предлагаемых в «Олимпийском». Товарный знак регистрируется по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет под этим брендом производить различные товары — от игрушек до изделий из металла, а также проводить шоу и спортивные мероприятия, открывать рестораны, кафе и гостиницы.

Таким образом, компания стремится обновить бренд и повысить свою привлекательность для новых поколений посетителей, а также сохранить связь с историей спортивных событий и традициями.

Олимпийский
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