«Олимпийский» регистрирует товарный знак с «ласковым Мишей»

Спорткомплекс «Олимпийский» подал заявку в Роспатент на регистрацию изображения игрушечного медведя, который должен стать новым символом комплекса. Это решение — часть стратегии по обновлению имиджа объекта и привлечению более молодой аудитории, сообщает Агентство городских новостей «Москва».



Медведь напоминает символ Олимпийских игр 1980 года. В «Олимпийском» уверены, что «ласковый Миша» поможет придать комплексу современный, но при этом ностальгический вид, ассоциирующийся с положительными эмоциями и историей страны.



Планируется, что медведь будет активно использоваться на маркетинговых материалах, а также станет частью продуктов и услуг, предлагаемых в «Олимпийском». Товарный знак регистрируется по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет под этим брендом производить различные товары — от игрушек до изделий из металла, а также проводить шоу и спортивные мероприятия, открывать рестораны, кафе и гостиницы.



Таким образом, компания стремится обновить бренд и повысить свою привлекательность для новых поколений посетителей, а также сохранить связь с историей спортивных событий и традициями.