Sport24: как изменился спрос на спортивный контент в 2020 году

Спортивных журналистов пандемия лишила не только зрелищ, но и хлеба. О чем писать, когда нет ни матчей, ни турниров, ни трансферных слухов? Удивитесь, но именно в три «карантинных» месяца, несмотря на фактическую остановку всех спортивных турниров, Sport24 (входит в S8.Capital ) обновлял рекорды посещаемости — на пике 8,2 млн уникальных посетителей, по данным «Яндекс.Метрики»; всего же 13,5 млн визитов в месяц. Команда СМИ рассказала, за счет чего удалось миновать кризис.

Без флага и спорта

Первые шесть месяцев 2020 года оказались сплошным разочарованием для спортивных болельщиков в России. Приостановка и досрочное завершение национальных чемпионатов, отмена крупных международных турниров (ЧМ по хоккею, ЧЕ по футболу, летняя Олимпиада) ввергли в уныние всех, кто имеет отношение к спорту.

Ожидания от 2020 года в спортивном мире и так были не самые радужные: предыдущий год завершился угрозой отстранения российской сборной от Олимпиады после чреды допинговых скандалов. Главный вопрос января-февраля — кто из спортсменов согласится поехать в Токио «без флага»? По участию российских футболистов в Чемпионате Европы сомнений не было — они туда отобрались еще осенью, но сюрпризов ожидали и тут. В начале непростого 2020 года это казалось чем-то сверхактуальным и важным.

В марте после зимнего перерыва в России возобновился футбольный сезон, на некоторое время он приковал к себе внимание болельщиков, и занял делом спортивные СМИ. Длилось это недолго: РПЛ, КХЛ, Единая лига ВТБ и прочие милые отечественному болельщику спортивные аббревиатуры одна за другой объявляли об отмене игр. Посыпались и другие турниры, в том числе международные. И уже к концу марта не осталось ни одного мало-мальски значимого спортивного события, которое стоило бы внимания болельщиков. Топовой новостью в СМИ и соцсетях стал Instagram-челлендж с рулонами туалетной бумаги, которой футболисты тренировались вместо мяча. Но явно не этого ждали от 2020 года.

ЗОЖ и ретро

Самвел Авакян, главный редактор Sport24: Выход из тупика подсказала сама ситуация. Когда у населения прошли первые стадии принятия неизбежного, то оказалось, что в пандемию тоже можно жить, и делать это нужно, следя за своим здоровьем. Именно в этот момент рекордные показатели на Sport24 выдал раздел ЗОЖ — больше 4 млн просмотров ежемесячно во время карантина. Значительную долю трафика собирали как свежие данные по коронавирусу, так и подборки упражнений и советов для домашних тренировок. Пользовались популярностью и эксклюзивные материалы об условиях карантина за рубежом. Например, серия интервью с русскими спортсменами, находящимися за границей.

Абсолютным рекордсменом по прочтениям стала заметка со словами доктора Комаровского, рассказавшего читателям о возможных сроках создания вакцины от коронавируса. Этот материал собрал порядка 600 тыс. прочтений. Пользовались популярностью и различные сценарии будущего, но не фантастические, а реальные. Жизнь на некоторое время и так превратилась в антиутопию, поэтому читатели хотели знать, когда все это закончится. Материал с прогнозами собрал почти полмиллиона прочтений.

Заметно выросла популярность исторических тем. В отсутствие свежей новостной повестки читатели обратили внимание на дела минувших дней. Больше всего их интересовали былые успехи отечественных спортсменов: семь из 10 топ-материалов — ретроспектива. Например, легендарный гол вратаря Евгения Набокова, забитый им в марте 2002 года в ворота «Ванкувера», собрал 200 тыс. просмотров. Или не менее легендарный удар в челюсть шведа Ульфа Самуэльссон от советского хоккеиста Валерия Каменского на ЧМ-90, собравший весной 2020 года 300 тыс. просмотров.

Красавицы и Гном Гномыч

Особым успехом пользовались фотогалереи о героях спорта из прошлого. На первом месте здесь, конечно, ретрофото «красавиц, которыми гордилась вся страна» — гимнасток, фигуристок, теннисисток и т. д. Более 700 тыс. человек посмотрели, как выглядели миловидные спортсменки за десятилетия до Instagram. Большой интерес вызвал материал о том, как жили звёзды спорта в советское время. Этот текст прочитали 400 тыс. человек.

К слову, редакция опробовала новый фэнтези-формат: как могли бы выглядеть Instagram-аккаунты знаменитых советских спортсменов. Вышли материалы о Дасаеве и Третьяке на основе редких фото и их стилизации под Instagram. Пользовались популярностью уже упомянутые челленджи с участием известных спортсменов. Семейство Плющенко, порадовавшее поклонников роликами в TikTok, собрало на Sport24 порядка 400 тыс. просмотров. В самой соцсети видео с Гном Гномычем и его звездными родителями набрали миллионы просмотров.

Не обошлось и без важных социальных проектов. Совместно с Детской футбольной лигой Sport24 реализовал проект «Мой герой, моя победа». Эта серия эксклюзивных фотографий и историй ветеранов ВОВ — предков нынешних звезд российского футбола — была посвящена 75-летию Победы.

Эра онлайна

По словам заместителя главного редактора Sport24 Михаила Тяпкова, мультимедиа-контент вообще оказался одним из самых востребованных на карантине. Интересно, что пользователям хотелось не только рассматривать фотографии или прокручивать видеоролики, но и читать.

Михаил Тяпков, заместитель главного редактора Sport24: Возможно, сказалась усталость от вебинаров, Zoom-конференций и прочего онлайна. Хороший текст был не меньшим залогом успеха. Не могу не отметить, что YouTube-канал редакции Sport24 в период пандемии просел по показателям, но свежего материала для выпуска новых роликов почти не было. Впечатлили болельщиков разве что откровения Александра Емельяненко, которыми он поделился весной в интервью ведущим программы «ХукВам», собравшем почти 900 тыс. просмотров.

Чрезмерное потребление медиаконтента в период самоизоляции, а также снятие в июне ограничений и возможность самому заняться спортом на свежем воздухе привели к спаду интереса аудитории к онлайн-контенту в первый летний месяц. При этом Sport24, по данным «Медиалогии», продолжает оставаться лидером среди спортивных онлайн-изданий по итогам второго квартала 2020 года.

Впрочем, постепенно рекордные карантинные цифры, а вместе с ними и интерес аудитории к привычному всем большому спорту возвращаются. По крайней мере, июльские показатели позволяют сделать прогноз, что в ближайшие месяцы редакция Sport24 побьет свои очередные рекорды.