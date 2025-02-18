Группа компаний «Далее» приобрела аналитическое агентство Spektr

Группа компаний «Далее» объявила о приобретении 85% аналитического агентства Spektr, которое стало пятым активом в ее портфеле. Об этом Sostav сообщили в компаниях. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

Spektr основано в 2017 году и специализируется на market intelligence, трендвотчинге и стратегическом анализе. В 2023 году агентство запустило направление Customer Experience, усилив свои позиции на рынке исследований. Среди кейсов агентства — измерение индекса человекоцентричности для «Росатома», исследование состояния крупнейших российских цифровых экосистем («Сбер», «Яндекс», VK, МТС, «Т-банк»).

СЕО «Далее» Михаил Белошапка отметил, что покупка Spektr позволит группе расширить линейку услуг за счет аналитики и консалтинга, а команда Spektr сохранит независимость.

Михаил Белошапка, СЕО «Далее»: Сегодня веб-разработка выходит за рамки простого создания продукта и всё чаще требует продуманной долгосрочной стратегии. Рынок смещается в сторону глубокой экспертизы, исследований и консалтинга в конкретных нишах. Мы стремимся расширять клиентские сервисы не только силами «Далее», но и за счет партнерств с профессиональными командами, обладающими узкопрофильными компетенциями. Объединив усилия со Spektr, мы планируем заметно укрепить наш портфель услуг и предлагать более комплексные решения. При этом вся команда Spektr и ее внутренняя структура сохраняются в качестве независимой компании, а интеграции будут происходить по принципу добавленной ценности.



ГК «Далее» существует на рынке с 2005 года. Долгое время компания позиционировалась только как веб-продакшен. Начиная с 2018 года начали выделяться другие направления и агентства. Кроме Spektr, в состав «Далее» входят веб-продакшены «Далее» и «Галаго», диджитал-агентство «СКОТЧ», SEO-агентство Semagic.