СПбМТСБ переименуют в «Петербургскую Биржу»

Акционеры Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на внеочередном общем собрании приняли решение о смене ее сокращенного фирменного названия — с СПбМТСБ на «Петербургская Биржа». При этом полное наименование биржи сохранится. Иностранное название SPIMEX также останется без изменений. Об этом сообщается на сайте СПбМТСБ.

«Смена сокращенного наименования проводится в целях поддержки национальных биржевых традиций, продвижения биржевых торгов как традиционной для России формы торговли и популяризации биржевой деятельности в целом», — говорится в сообщении организации.

В начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ, после чего начнется обновление документации. Презентация нового логотипа и обновленного фирменного стиля состоится 27 марта 2025 года на IX Ежегодном международном форуме «Биржевой товарный рынок» в Москве.

Как пояснили в компании, новый бренд призван акцентировать такие ценности, как «деятельность на благо устойчивости и прозрачности экономики России, защита отечественных интересов в сфере формирования ценовых индикаторов и международной торговли, обеспечение справедливых и безопасных торгов».

Принципы также отражены в историческом девизе петровской биржи «Движимъ пользою», который приняла «Петербургская Биржа» в обновленном виде: «Движимъ пользою ради будущего России».

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа — одна из крупнейших бирж в России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года. Центральный офис СПбМТСБ находится в Москве.