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18+
14.09.2021 в 14:00

Спасибо за семейный аккаунт: «Ситимобил» разместил билборды в стиле «народных поздравлений»

На них сотрудники бренда рассказали о возможности создавать с близкими общий аккаунт в приложении сервиса

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«Ситимобил» разработал наружную рекламу «Семейного аккаунта» — главными героями билбордов в стиле «народных поздравлений» стали сотрудники бренда. На элементах промо они передали привет близким, поблагодарили супругу за рождение сына, позвали любимую на свидание, а также пригласили пользователей присоединиться к новой функции сервиса городской мобильности, отметила Sostav команда проекта.

Принять участие в активации мог любой желающий сотрудник компании — достаточно было сделать фото в стилистике акции и придумать текст поздравления для своего адресата.

С помощью тематических билбордов креаторы компании рассказали пользователям о возможности создавать с близкими общий аккаунт и тем самым контролировать семейный бюджет или делить с ними расходы.

Почувствовать вайб типичных «открыток» от родственников в чатах мессенджеров смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и других российских городов.

Также примеры баннеров пользователи смогут найти в стикерпаке кампании в Telegram.

Ранее «Ситимобил» и Urent объединились в первую «Партию микромобильности» и выдвинули на «выборы» Самоката Самокатова — «агитационные» материалы в поддержку кандидата разработали креаторы арт-группы «Явь».

ситимобил
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