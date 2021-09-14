Спасибо за семейный аккаунт: «Ситимобил» разместил билборды в стиле «народных поздравлений»

«Ситимобил» разработал наружную рекламу «Семейного аккаунта» — главными героями билбордов в стиле «народных поздравлений» стали сотрудники бренда. На элементах промо они передали привет близким, поблагодарили супругу за рождение сына, позвали любимую на свидание, а также пригласили пользователей присоединиться к новой функции сервиса городской мобильности, отметила Sostav команда проекта.

Принять участие в активации мог любой желающий сотрудник компании — достаточно было сделать фото в стилистике акции и придумать текст поздравления для своего адресата.

С помощью тематических билбордов креаторы компании рассказали пользователям о возможности создавать с близкими общий аккаунт и тем самым контролировать семейный бюджет или делить с ними расходы.

Почувствовать вайб типичных «открыток» от родственников в чатах мессенджеров смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и других российских городов.

Также примеры баннеров пользователи смогут найти в стикерпаке кампании в Telegram.

Ранее «Ситимобил» и Urent объединились в первую «Партию микромобильности» и выдвинули на «выборы» Самоката Самокатова — «агитационные» материалы в поддержку кандидата разработали креаторы арт-группы «Явь».