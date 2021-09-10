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10.09.2021 в 12:50

«Я заряжен на работу!»: в Москве стартовала кампания в поддержку кандидата Самоката Самокатова

Сервисы кикшеринга Urent и «Ситимобил» объединились в первую «Партию микромобильности»

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После серии вандальных действий против электросамокатов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России сервисы кикшеринга Urent и «Ситимобил» объединились в первую «Партию микромобильности» и запустили совместную кампанию «Выбирай микромобильность». «Агитационные» материалы в поддержку кандидата Самоката Самокатова разработали креаторы арт-группы «Явь».

Программная основа «партии» — развитие микромобильного транспорта, а также совершенствование городской инфраструктуры, как для пользователей сервисов микромобильности, так и для пешеходов и других групп граждан.

Кандидат отлично знает город и заряжен на работу, поэтому горожане могут без сомнений делать выбор в его пользу для своих ежедневных поездок и прогулок, уверены в его штабе.

Дисклеймер от штаба кандидата Самоката Самокатова:

Слоганы кампании «Выбирай микромобильность» НЕ обыгрывают узнаваемый стиль рекламно-информационных политических материалов и НЕ содержат предвыборных лозунгов реальных кандидатов. Даже если вы увидите точно такие же лозунги в вашем городе, вам показалось.

Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны. Если вам кажется, что вы увидели двойное дно или иронию, то проделайте упражнение: откройте приложение Urent или «Ситимобил», арендуйте ближайший самокат и катайтесь в течение 10−15 минут. Это поможет вам сделать город чуть микромобильнее, а себя — счастливее!

Ранее Urent, «Ситимобил» и художники арт-группы «Явь» создали кодекс этичного вождения электросамокатов — иллюстрация каждого правила отсылала к популярному художественному произведению или явлению поп-кульутры.

ситимобил URent
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