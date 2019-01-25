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25.01.2019 в 09:45

Апелляционный суд признал право МФСО «Спартак» на бренды сообщества

МФСО «Спартак» имени Старостина вернёт себе легендарный логотип

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Depositphotos

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным заключенный в 2016 году договор по передаче девяти товарных знаков «Спартак», включая легендарный логотип, одноименному спортивному клубу, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

Апелляционная инстанция отменила вынесенное еще в октябре 2018 года решение столичного арбитража (который иск МСФО «Спартак» отклонил) и вынесла собственное решение. В соответствии с ним МСФО «Спартак» должно выплатить ООО «Спортивный клуб «Спартак» 2,7 млн руб., но при этом к нему возвращаются права на спартаковские бренды, в том числе название и знаменитая эмблема в виде ромба красного цвета с белой каймой и белой полосой внутри, в центре которой размещена буква «С».

Представители МСФО утверждали в своем иске, что наименование «Спартак» и эмблема всегда ассоциировалась именно с обществом «Спартак». Ромб и название «Спартак» существуют с 1935 года. А созданное в 2016 году ООО «Спортивный клуб «Спартак» к спартаковским традициям и достижениям отношения не имеет, заявляли истцы.

«Суд принял единственно правильное решение. Мы боролись за это (возвращение прав), спасибо нашим юристам. Нужно поздравить спартаковское сообщество с победой, это возврат к корням, истокам», — заявил председатель МФСО «Спартак» Евгений Ловчев.

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