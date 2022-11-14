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14.11.2022 в 17:18

SpaceX Илона Маска разместит рекламу в Twitter за $250 тысяч

Это первая покупка пакета размещения в соцсети для компании

Компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, заказала один из самых крупных пакетов рекламы в Twitter — он обошёлся ей в более чем $250 тыс. Речь идёт о рекламе собственного спутникового интернет-сервиса Starlink в Австралии и Испании, пишет CNBC.

Стоимость обусловлена размещением — рекламу поставят над лентой твитов. Пользователи увидят объявления в первые три захода в Twitter. Кампания должна запуститься в ближайшие дни в Австралии, а затем в Испании. Сотрудники Twitter отмечают, что ранее SpaceX не покупала рекламные пакеты в соцсети.

Ранее Omnicom Media Group (представляет McDonald's, Apple, PepsiCo и другие бренды) рекомендовала своим клиентам временно не тратить рекламные бюджеты на продвижение в Twitter. Это может привести к «потенциальным серьёзным последствиям» для рекламодателей после покупки соцсети Илоном Маском. От продвижения в соцсети также отказались крупные рекламодатели, включая L'Oréal, General Motors и Volkswagen.

На прошлой неделе Маск в первом обращении к сотрудникам допустил, что компания может обанкротиться. В электронном письме сотрудникам он потребовал, чтобы они проводили в офисах не менее 40 часов в неделю. Предприниматель сделал ряд предупреждений: работники должны быть готовы к 80-часовой рабочей неделе и сокращению привилегий в офисе вроде бесплатной еды.

Мария Полищук
Twitter Илон Маск SpaceX
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