«Союзмультфильм» выпустит мобильные игры со своими персонажами

«Союзмультфильм» и разработчик видеоигр «КБ Продакшн» договорились о совместной разработке мобильных игр с персонажами киностудии. Для реализации проекта разработчик получил грант Института развития интернета (ИРИ) в размере около 100 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Планируется выпустить несколько мобильных игр, в которые будут интегрированы персонажи киностудии. Собеседник издания, знакомый с проектом, уточняет, что релиз намечен уже на первый квартал 2024 года. По его словам, грант был одобрен ещё в прошлом году, но средства выделены только в этом.

«Это будут некоммерческие игры, без рекламы. Для нас это возможность удержать команду разработчиков, сохранить студию», — пояснил основатель и директор «КБ Продакшн» Виталий Козлов.

В «Союзмультфильме» добавили, что готовят с «КБ Продакшн» семь развивающих мобильных игр для детей дошкольного возраста. Они будут основаны на современных мультсериалах киностудии: «Оранжевая корова», «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Умка», «Енотки».

Это не первая попытка киностудии интегрировать своих персонажей в видеоигры. В 2021 году планировался аналогичный проект со «Сбером». Однако они так и не был разработан: в июне 2022 года банк вышел из совместного предприятия.