Сбербанк хочет стать совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»

Сбербанк и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» предложили правительству разрешить госбанку инвестировать в дочернюю компанию студии, сообщает РБК. Министерство культуры поддержало это инициативу.

Если сделка будет одобрена, то пройдет она примерно так: Сбербанку достанется 80% в ООО «Союзмультфильм», дочерней компании ФГУП. Банк поддержит своим взносом уставной капитал фирмы, который сейчас составляет 10 тысяч рублей. Деньги пойдут на развитие студии.

ФГУП включен в список на приватизацию в 2017−2019 годах. Он будет преобразован в АО, которое потом может быть приватизировано в пользу Сбербанка. Росимущество, которое представляет государство, в этом случае останется около 25% +1 акция. Права на результаты работы ФГУП должны будут остаться в собственности государства.

Студия может разработать стратегию развития анимационного кластера, который будет создан на основе «Союзмультфильма».