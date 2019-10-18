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18.10.2019 в 09:15

«Союзмультфильм» хочет занять рынок образовательных мультфильмов для школ и детсадов

Студия планирует запустить партнерскую программу с производителями детского инвентаря

Компания «Союзмультфильм заявила о своем желании выйти на рынок образовательных мультфильмов для школ и детских садов, сообщает «Коммерсант». На этом рынке уже достаточно игроков, но пока нет хоть сколько-то крупных компаний.

Студия планирует, что эта ниша позволит ей зарабатывать до 5% своей выручки уже в ближайшие 3−5 лет. «Союзмультфильм» будет опираться не только на собственные средства, но и на господдержку. Сейчас у компании уже есть две образовательные программы: «Технология развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста» на основе образов мультсериала «Простоквашино» (уже проходит апробацию в 150 московских школах) и направленная на развитие эмоционального интеллекта программа с персонажами мультфильма «Монсики», которая пока готовится к внедрению.

Компания намерена монетизировать свои разработки за счет продажи программ и брендированного инвентаря школам и детским садам, сообщила журналистам руководитель студии Юлиана Слащева. Компания намерена запустить партнерскую программу с производителями детского инвентаря (раскрасок и пластилина, к примеру).

Рынок дополнительного дошкольного образования в России не очень велик, он сильно уступает школьному рынку, который имеет годовой оборот в 200 млрд рублей. Объем рынка для дошкольников сейчас исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей. При этом спрос на образовательные программы достаточно велик за счет всплеска рождаемости, который наблюдается с 2008 года.

Недавно Дирекция социальных проектов и российская студия «Союзмультфильм» заключили соглашение о создании мультипликационного сериала о спорте и здоровом образе жизни.

Союзмультфильм
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