«Союзмультфильм» и China Media Group обменяются мультиками

«Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве. Первым шагом станут показы мультсериала «Умка» на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение компании.

Компании договорились обменяться проектами. В Китае покажут более 50 эпизодов «Умки», а китайский проект Ice Hockey Together покажут на канале «Мультиландия». Этот проект был создан к 24-м зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Ранее «Национальная Медиа Группа» (НМГ) также объявляла о сотрудничестве с Китаем — на экраны уже вышел самый ожидаемый фильм года «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина.

Эксперты отмечают, что прокат в других странах позволяют компаниям монетизировать контент за пределами России, а также развивать индустрию в целом, в частности, адаптировать отечественный контент под глобального зрителя. Кроме того, такие шаги повышают узнаваемость российских брендов.

В первом полугодии прошлого года сборы российского кино за рубежом составили $14,2 млн против $8,5 млн за аналогичный период 2023 года. Таким образом, показатель в первом полугодии год к году вырос на 67%. Ключевым рынком для экспорта стал Китай, а большую часть доходов принесла анимация.