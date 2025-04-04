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18+
04.04.2025 в 11:20

«Авито» запустил социальный проект в поддержку приютов для бездомных животных

В ходе работы на сайте был разработан специальный тест, благодаря которому более 2 тысяч человек готовятся стать хозяевами

Социальный проект «Авито» и кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), запущенный в поддержку фильма «Пальма 2», помог 34 тыс. россиян узнать, как взять питомца из приюта. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

За первые две недели с момента запуска специального раздела на «Авито» свыше 15 тыс. пользователей прошли тест, который помог им оценить готовность к такому важному шагу. Из них 2 170 человек уже общаются с представителями приютов и готовятся стать заботливыми хозяевами.

На странице проекта представлена инструкция, разработанная в сотрудничестве с фондом «Ника», в которой подробно описано, как подготовиться к пристройству кошки или собаки, к чему надо быть готовым и почему так важно, чтобы данное решение было взвешенным и осознанным. Также пользователи могут пройти интерактивный тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов участникам предлагается подборка объявлений на «Авито» с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды.

Страница проекта останется на «Авито» на постоянной основе.

приют Avito бездомные животные
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