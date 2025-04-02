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18+
02.04.2025 в 07:20

Социальное благополучие россиян выросло на 12%

Среднемесячная заработная плата выросла почти на четверть

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Индекс социального благополучия у россиян за год вырос на 12%. Среднемесячная заработная плата выросла на 24%, при этом стоимость жизни за тот же период увеличилась на 10,2%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ФоРГО «Индекс социального благополучия. Топ-35».

Динамика индикатора в целом по стране с 2016 года на начало 2025 года не демонстрирует зависимость от внешних факторов (СВО, санкции), а показывает скорее ее отсутствие. Наблюдается устойчивая тенденция к неуклонному повышению данного индекса, говорится в исследовании.

Среднемесячная заработная плата в целом по России на начало 2025 года составила 128,6 тыс. руб. Для сравнения, в начале 2024 года она составляла 103 тыс. руб. При этом средняя стоимость жизни, по данным Росстата, за тот же период увеличилась с 21,5 тыс. до 23,8 тыс. руб. (+10,2%). Именно рост зарплат и обусловил рост индекса социального благополучия.

В первую очередь, повышение зарплат отмечается в добывающей промышленности, оборонных предприятиях, а также увеличились доходы участников СВО. Также зарплаты увеличиваются в тех сферах, где есть дефицит или нехватка рабочих рук, — например, курьеры по доставке еды.

По индексу социального благополучия среди регионов лидировали Москва, ЯНАО, Магаданская область, ХМАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что средний размер финансовой подушки россиян вырос до 145 тыс. руб., увеличившись на четверть за последние три года. Несмотря на рост сбережений, доля домохозяйств, инвестирующих в акции и облигации, остается незначительной.

социальное благополучие
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