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27.05.2019 в 11:20

«Соник в кино» вернется после редизайна

Зрителей возмутил внешний вид популярного персонажа видеоигры

Кадр из официального трейлера

Премьера анимационного фильма «Соник в кино» была перенесена на февраль 2020 года из-за редизайна, сообщает Salt.

Поклонники сериала компьютерных игр Sonic the Hedgehog очень плохо отреагировали на первый трейлер фильма, где ежик Соник был представлен в достаточно странном виде и с человеческими зубами.

Фандом настолько бурно высказал недовольство внешностью героя, что студия Paramount решила переделать ее, но из-за этого пришлось перенести. Первоначально планировалось выпустить «Соника в кино» 8 ноября, но теперь его стоит ждать не раньше 14 февраля.

Антропоморфный ежик является талисманом компании Sega, его создателями являются художник Наото Осима, программист Юдзи Нако и дизайнер Хирокадзу Ясухара. В фильме Соник попадает на Землю и начинает дружить с шерифом Томом Вачовски, помогая ему спасти человечество от Доктора Роботника.

Sega Соник в кино
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