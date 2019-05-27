«Соник в кино» вернется после редизайна

Премьера анимационного фильма «Соник в кино» была перенесена на февраль 2020 года из-за редизайна, сообщает Salt.

Поклонники сериала компьютерных игр Sonic the Hedgehog очень плохо отреагировали на первый трейлер фильма, где ежик Соник был представлен в достаточно странном виде и с человеческими зубами.

Фандом настолько бурно высказал недовольство внешностью героя, что студия Paramount решила переделать ее, но из-за этого пришлось перенести. Первоначально планировалось выпустить «Соника в кино» 8 ноября, но теперь его стоит ждать не раньше 14 февраля.

Антропоморфный ежик является талисманом компании Sega, его создателями являются художник Наото Осима, программист Юдзи Нако и дизайнер Хирокадзу Ясухара. В фильме Соник попадает на Землю и начинает дружить с шерифом Томом Вачовски, помогая ему спасти человечество от Доктора Роботника.