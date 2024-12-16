Как брендам строить коммуникации в 2025 году: SOCIALIST представил новый трендбук

R&D команда креативного коммуникационного агентства SOCIALIST выпустила новый трендбук. В сборнике отражены тренды, которые эксперты агентства считают значимыми для планирования маркетинговых коммуникаций в 2025 году, и даны рекомендации для брендов по практическому применению этих тенденций. Команда агентства рассказала Sostav о том, какие именно тренды вошли в сборник.

По данным исследований, 25% контента, который бренды размещают в соцсетях, раздражает аудиторию. Слишком быстро меняется ситуация, и бывает сложно отличить сиюминутный всплеск интереса к какой-то теме от первых проявлений долгосрочной тенденции. При этом от скорости и точности реагирования зависит видимость брендов в информационном поле и отношение к ним аудитории.

R&D команда Socialist постоянно отслеживает изменения в культурном ландшафте и несколько раз в год выпускает трендбуки с актуальными трендами, примерами их проявления и прикладными рекомендациями для брендов. Новый выпуск трендбука посвящен тенденциям, которые эксперты считают наиболее важными для брендов в 2025 году.

Александр Чижиков, директор по стратегии Socialist: Сейчас самое время заглянуть в предстоящий год и ответить для себя на вопрос — какие из огромного количества трендов, которые наша R&D команда проанализировала в течение 2024-го, проявятся, по нашим прогнозам, широко и ярко. А значит, именно их нужно первыми учитывать в 2025 году при создании коммуникаций большинству брендов.

В новом сборнике эксперты Socialist выделили 5 ключевых трендов

Первый из них — это паралич идентичности. В быстро меняющемся мире и брендам, и потребителям становится всё труднее определить свои истинные ценности и интересы, а также выбрать то, что им действительно подходит. В 2025 году будут востребованы инструменты и пространства, помогающие людям разбираться в себе, пробовать разные направления культуры и выбирать то, что действительно близко.

Второй тренд — стремление к «маленьким радостям», которое особенно проявляется у зумеров, но постепенно распространяться и на более старшие поколения. Тревожность, вызванная общей нестабильностью в мире, подталкивает людей радовать себя чем-то в моменте, чтобы быстро поднять настроение: от вкусного кофе до симпатичного мерча.

Третий тренд — кризис дружбы. Людям нужны места, где можно знакомиться лично и находить друзей — соседей по району или товарищей по хобби.

Четвертый тренд — снижение доверия к искусственному интеллекту и нарастающая потребность в регулировании его применения. Брендам в этой ситуации рекомендуется использовать ИИ этично и экологично, чтобы не вызвать негативную реакцию аудитории, или даже отказываться от его применения.

Пятый тренд — выгорание работников, занятых в разных индустриях, из-за того, что новые технологии все сильнее размывают границы между работой и частной жизнью, а компании требуют все большей скорости и производительности. Люди устают от постоянной гонки и начинают сопротивляться, вовлеченность снижается. Выигрывают в такой ситуации те компании, которые заботятся о ментальном здоровье сотрудников и помогают им восстанавливаться.

В 2025 году, на фоне стремления к стабильности и спокойствию, аудитория особенно оценит естественность и человечность. Этот вывод подтверждается пятью ключевыми трендами. Возможность замедлиться, вслушаться в себя, выбрать то, что близко лично тебе, найти друзей, разделяющих твои ценности и интересы, порадовать себя чем-то небольшим, но приятным именно в тот момент, когда захотелось. И те бренды, которые ответят на этот социальный запрос, смогут получить в ответ эмоциональный отклик аудитории и увеличение ее лояльности.

Трендбук № 3 от Socialist с подробным описанием трендов, примерами и рекомендациями доступен по ссылке.

Первые два трендбука, выпущенные в 2024 году, доступны по ссылкам: трендбук № 1 (январь 2024 г.), трендбук № 2 (июль 2024 г.).