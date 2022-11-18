Собянин сообщил о решении большинства проблем после ухода иностранных компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проблемы, возникшие после ухода иностранных компаний, в столице решены почти во всех сферах экономики. Об этом пишут «РИА Новости».

Собянин рассказал, что поначалу российские предприниматели были встревожены экономической ситуацией. Однако в ходе системной работу практически все вопросы и проблемы были улажены.

Сергей Собянин: Практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально.

Он подчеркнул, что уход импортных компаний открыл российским производителям новые возможности, они начали заполнять опустевшие ниши, ассортимент отечественных товаров на рынке расширился. При этом инвестиции покинувших Москву зарубежных предприятий остались в городе.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что компании, которые приостановили работу на российском рынке, заинтересованы в продолжении деятельности или в возвращении. При этом Минпромторг участвует в переговорном процессе с каждой такой компанией, помогая выработать приемлемое для всех сторон решение в условиях внешнего давления на иностранный бизнес.