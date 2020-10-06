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06.10.2020 в 15:00

Собянин обязал сообщать номера телефонов и автомобилей сотрудников на удаленке

За невыполнение требований компанию могут оштрафовать или закрыть

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе обязал работодателей сообщать информацию о сотрудниках, переведенных на удаленку. В частности, мэрии нужны номера их мобильных телефонов и автомобилей либо проездных документов.

Отчет компании должны отправлять еженедельно с 12 октября. В нем содержатся графы: «Номер мобильного телефона», «Государственный регистрационный номер транспортного средства», «Номер электронной карты «Тройка», «Номер электронной карты «Стрелка», «Номер социальной карты» и «Номер месячного проездного билета без лимита». За невыполнение требований или предоставление неполной информации компании могут оштрафовать или приостановить деятельность по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В своем блоге Собянин объяснил это решение тем, что в Москве растет число заболевших и госпитализаций. «Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями», — отметил он.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 с 5 по 28 октября работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также людей старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.

Сергей Собянин COVID-19
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