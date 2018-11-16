Со второй половины 2019 года Mediascope будет измерять телесмотрение по всей России, включая села

Исследовательская компания Mediascope начнет тестовые поставки данных по телесмотрению по всей России со второго полугодия 2019 года, указано в презентации директора по телевизионным исследованиям измерителя Ксении Ачкасовой, представленной на НРФ 2018. Первым регионом, где посчитают телеаудиторию за пределами крупных городов станет Тверская область, узнал РБК.

Сейчас Mediascope предоставляет данные по телесмотрению только в крупных городах с населением более 100 тысяч человек. Текущая генеральная совокупность измерительной панели составляет 5400 домохозяйств, или 70 млн человек старше четырех лет, и охватывает таким образом 50% населения этого возраста.

Со второго полугодия 2019 года выборка увеличится до 136 млн человек старше четырех лет (6400 домохозяйств). Телеизмерения Mediascope покроют 100% населения старше четырех лет, отмечает исследовательская компания.

С января 2019 года Россия перейдет на цифровое эфирное телевещание, а аналоговое будет отключено. Тверская область — пилотный регион по переходу на «цифру». Здесь вещание 20 обязательных общедоступных телеканалов в новом формате началось 9 ноября, аналоговое вещание прекратится 3 декабря.

На примере Тверской области «власти хотят посмотреть, как население перенастроит свои телевизоры на «цифру», чтобы в феврале продолжить отключение «аналога» в других регионах», уточняет РБК. Телевизионные предпочтения жителей небольших городов и сел на примере Тверской области будут впервые определены уже в декабре этого года.