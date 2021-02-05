Москвичи стали на 25% меньше пользоваться сервисами для удаленки после отмены ограничений

Мобильный интернет-трафик в сервисах для удаленной работы Zoom, Skype, Slack, Microsoft Teams сократился на 25% после смягчения антиковидных мер в Москве, выяснил мобильный оператор «Тинькофф Мобайл». Sostav ознакомился с результатами исследования.

Согласно отчету, с 28 января по 3 февраля, в первую неделю после отмены обязательной удаленки, активность москвичей в указанных сервисах упала в среднем на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Трафик в Zoom сократился на 24%, в Skype — на 31%. Одновременно с этим трафик в мессенджерах вырос на 10%.

Значительные изменения компания отметила только в Москве. Доля столицы в общероссийском мобильном трафике «Тинькофф Мобайл» после смягчения антиковидных мер сократилась с 25% до 20%, при этом в целом по стране трафик вырос на 6%. Наиболее активными пользователями сервисов для удаленной работы, помимо москвичей, оказались жители Краснодарского края и Московской области.

Обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу в Москве отменили 27 января 2021 года. Правило стало рекомендательным, решение о возвращении работников в офисы принимают руководители конкретных организаций. Требование действовало в Москве с 5 октября прошлого года.