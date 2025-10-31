Снится в кошмарах: ролики о страхах работников рекламы

Сегодня Хэллоуин, самое время задуматься, с какими страхами каждый из нас сталкивался в работе? Мы боимся просрочить дедлайн, подвести команду, потерять вдохновение и застрять в бесконечном поиске референса.

Пришло время взглянуть этим страхам в глаза — решила команда Big Media. Вместе с коллегами по рынку экранизировали страшные сны работников рекламы. Каждое агентство сгенерировало свой короткометражный хоррор, посвященный одному из таких кошмаров, и, разумеется, поделилось советом, как справиться с ним.

«Time's up» — это история о страхе не успеть, сорвать важный дедлайн и подвести команду. Мы визуализировали чувство тревоги, когда до дедлайна остаются считаные минуты и работа превращается в безумную гонку со временем.

Арина Белолипецкая, PR-manager Big Media Moscow: По себе знаю, что времени никогда не бывает много. Особенно, когда сроки поджимают, все валится из рук, а в голове на репите тревожные мысли. В этой ситуации главное — не молчать и не оставаться один на один с горящим дедлайном, а уметь говорить о проблемах и просить о помощи команду. Я знаю, что у меня есть люди, на которых я могу положиться и которые всегда подхватят. И это действительно ценно!

N:OW agency — «You win»

«You win» — ролик про самый узнаваемый ивенторский кошмар: «Вы выиграли тендер. Реализация — через три дня». Тот самый момент, когда радость от победы мгновенно превращается в холодный пот, а в голове воцаряется хаос из звонков, дедлайнов и падающих декораций.

Мы выбрали этот страх, потому что каждый, кто хоть раз создавал мероприятие, катался на этих мощных эмоциональных качелях.

Софья Рузайкина, Head of Design N:OW: Как от него избавиться? Никак. Этот страх — часть профессии. Его можно только приручить: опытом, сильной и сработанной командой и внутренним спокойствием, которое появляется, когда понимаешь — глаза боятся, руки делают.

«Пикчер» — Бесконечный поиск референса

Мы придумали ролик о липком страхе бесконечного поиска референса.

Женя Зелёный, креатор и редактор соцсетей «Пикчера»: Паутина с референсами расставлена на всех представителей диджитала. Кажется, вот он, реф, который так нужен сейчас, — просто протяни руку и возьми. Но с каждым движением на пути к нему, с каждой проверкой «избранного» в соцсетях и каждым вопросом коллегам референс не становится ближе. Вместо этого паутина поиска затягивает и мешает отлипнуть, чтобы вернуться к работе.

Как и в случае с паутиной, в ловушке гиперфокуса на поиске нужно перестать сильно барахтаться. Попытайтесь уловить момент, когда поиск заходит слишком далеко, перестаньте себя мучить и переключитесь на другое занятие. Работа сама себя не сделает, зато референс сам по себе может найтись. У нас такое часто бывало.

Chipsa Design — «Последний танец»

Наш ролик рассказывает о страхе потерять вдохновение — одном из самых сильных и знакомых каждому, кто работает в креативной индустрии.