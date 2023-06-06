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06.06.2023 в 10:20

Сервисы автопостинга SMMplanner и InSMM объединились

SMMplanner возьмёт на себя обслуживание клиентов InSMM, который с 6 июня прекратит работу

Сервисы отложенного постинга SMMplanner и InSMM объединились. SMMplanner продолжит обслуживать клиентов InSMM, который с 6 июня прекратит работу. Процесс перехода пользователей уже стартовал и продлится до 8 июня. Об этом Sostav сообщили в SMMplanner.

После этой даты личные кабинеты пользователей InSMM будут полностью переведены в SMMplanner. Все пользователи InSMM получат специальные инвайты в SMMplanner и смогут начать пользоваться сервисом, пояснили в компании.

В пресс-службе сервиса отметили, что SMMplanner имеет все функции InSMM. Помимо набора соцсетей для постинга из InSMM, в SMMplanner можно также наладить автопостинг в Twitter, Viber, Discord, LinkedIn, Pinterest.

Кроме того, в SMMplanner недавно встроили возможность генерации контента через ChatGPT. Нейросеть помогает сочинять посты, придумывать для них идеи, составлять контент-план.

В компании подчеркнули, что решение об объединении сервисов связано с полной переориентацией команды InSMM на новое направление. Сейчас компания разрабатывает платформу обмена бонусных баллов — Nocoin.Life.

Сервис автопостинга SMMplanner
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