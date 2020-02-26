«Единая Россия» готовится к ребрендингу в 2021 году

К выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году, «Единая Россия» планирует провести ребрендинг, пишет издание «Медуза», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, правительству и «Единой России». При этом, по словам собеседников издания, Дмитрий Медведев перестанет быть председателем партии, а она сама сольется с «Общероссийским народным фронтом» в единую структуру.

Также идет речь о том, что Дмитрий Медведев потеряет пост руководителя партии, а во главе новой структуры встанут три сопредседателя. Объединительный съезд назначен на ближайшие месяцы, на нем будут изменены устав партии, ее название и структура управления. Кремль, как говорят источники, пойдет на этот шаг, чтобы освободиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия», из-за которого рейтинг партии сейчас составляет около 33%, тогда как до объявления пенсионной реформы в 2018 году он был на уровне 48%.

Представитель «Единой России»: В названии останется слово «Россия», а слово «единая» пропадет.

Пока предполагается, что одним из руководителей обновленной ЕР, объединившейся с фронтом, будет вице-спикер Госдумы (и бывший вице-премьер) Алексей Гордеев. Вторым сопредседателем станет гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а третьим — кто-то «из представителей молодежи».

Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил журналистам, что ему о реформе партии власти «ничего не известно».