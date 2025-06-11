Сериал «Слово пацана» взял четыре ТЭФИ

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» победил в четырех номинациях на премии ТЭФИ в 2025 году в категории «Сериалы», сообщает ТАСС.

Многосерийный фильм был признан лучшим в номинации «Драматический сериал». Жора Крыжовников получил награду в двух номинациях: как лучший сценарист и режиссер. За работу над проектом статуэтки вручили продюсерам, среди которых Тимур Вайнштейн, Федор Бондарчук, Алексей Земский. Производством сериала занималась студия НМГ.

По данным «Кинописка», в 2024 году проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» второй год подряд возглавил двадцатку самых популярных сериалов.

Книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х», которая легла в основу сериала, оказалась одной из самых популярных в сегменте нон-фикшн в 2023 году.