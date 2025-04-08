Слова «полезный» и «здоровый» могут запретить использовать в рекламе

В Госдуме предлагают запретить использовать в рекламе продуктов слова «полезный» и «здоровый». Депутаты полагают, что именно благодаря этими словами зачастую вредную еду и фастфуд выдают за полезное питание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предлагает запретить в рекламе все термины, которые означают полезность, а исключение сделать только для продуктов, польза которых подкреплена научно. Для этого производителей обяжут пройти экспертизу и получить соответствующий сертификат. Только его владельцы могут утверждать, что эта еда здоровая.

«Россия уже входит в число стран с наибольшим уровнем ожирения, и недобросовестный маркетинг лишь усугубляет ситуацию. Запрет на использование неподтвержденных заявлений в рекламе — это шаг к честному рынку и заботе о здоровье граждан. Потребители должны делать осознанный выбор, а не поддаваться рекламным уловкам», — заявил Чернышов.

По информации издания, соответствующее письмо направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В целях борьбы с подростковым ожирением подобные ограничения уже введены в целом ряде стран. Ранее Unilever решила отказаться от рекламы еды и напитков, которая направлена на детей и подростков. Германия планировала запретить рекламу сладостей, чтобы уменьшить отрицательное влияние на детей.