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23.01.2019 в 13:25

Слон в прыжке: телеканал Animal Planet провел ребрендинг

Он стал отражением новой миссии и стратегии канала

«Медиа Альянс», одна из крупнейших медиакомпаний на рынке платного телевидения России, представила новое оформление канала Animal Planet. Изменения затронули и программное наполнение.

Поменялся логотип бренда: им стал играющий слон в прыжке, который символизирует увлеченность и удивление.

Новый лого компактный, простой, запоминающийся и универсальный символ, органично вписывающийся как в кадр, так и в графический интерфейс сайта или приложения, в том числе может использоваться как иконка для смартфона.

При этом важно, что позиционирование бренда не смещает фокус с классического телесмотрения на диджитал-среду, а подчеркивает мультиплатформенность и доступность Animal Planet для зрителей на удобных для них площадках.

Изменения отражают новую миссию канала — Animal Planet открывает мир живой природы, где каждый взрослый может испытать неподдельный детский восторг.

Обновилось и программное наполнение Animal Planet: телеканал усилил свою контентную стратегию и приготовил для зрителей более 20 новых вдохновляющих премьер.

Проект «Заповедная Аляска» расскажет о защитниках природы, которые спасают животных в самом северном штате США. Программа «Удивительный мир животных» познакомит со странными, необычными и забавными привычками домашних питомцев и обитателей дикой природы, а главный герой проекта «Койот Петерсон представляет», известный YouTube-блогер, постарается привлечь внимание зрителей к проблемам животных.

Григорий Лавров, генеральный директор «Медиа Альянс»:

Ребрендинг Animal Planet заключается не только в изменении логотипа. Как и известный натуралист и культовый герой Animal Planet Стив Ирвин, мы верим, что людям нужно дать возможность познакомиться с дикой природой поближе. Это поможет лучше понимать животных, больше любить их и стремиться защищать.

Animal Planet позволяет зрителям проводить время со своей семьей, разделять с близкими людьми искренние эмоции от просмотра трогательных историй, почувствовать особую связь с удивительным миром животных.

Animal Planet
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