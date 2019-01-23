Слон в прыжке: телеканал Animal Planet провел ребрендинг

«Медиа Альянс», одна из крупнейших медиакомпаний на рынке платного телевидения России, представила новое оформление канала Animal Planet. Изменения затронули и программное наполнение.
Поменялся логотип бренда: им стал играющий слон в прыжке, который символизирует увлеченность и удивление.
Новый лого компактный, простой, запоминающийся и универсальный символ, органично вписывающийся как в кадр, так и в графический интерфейс сайта или приложения, в том числе может использоваться как иконка для смартфона.
При этом важно, что позиционирование бренда не смещает фокус с классического телесмотрения на диджитал-среду, а подчеркивает мультиплатформенность и доступность Animal Planet для зрителей на удобных для них площадках.
Изменения отражают новую миссию канала — Animal Planet открывает мир живой природы, где каждый взрослый может испытать неподдельный детский восторг.
Обновилось и программное наполнение Animal Planet: телеканал усилил свою контентную стратегию и приготовил для зрителей более 20 новых вдохновляющих премьер.
Проект «Заповедная Аляска» расскажет о защитниках природы, которые спасают животных в самом северном штате США. Программа «Удивительный мир животных» познакомит со странными, необычными и забавными привычками домашних питомцев и обитателей дикой природы, а главный герой проекта «Койот Петерсон представляет», известный YouTube-блогер, постарается привлечь внимание зрителей к проблемам животных.
Григорий Лавров, генеральный директор «Медиа Альянс»:
Ребрендинг Animal Planet заключается не только в изменении логотипа. Как и известный натуралист и культовый герой Animal Planet Стив Ирвин, мы верим, что людям нужно дать возможность познакомиться с дикой природой поближе. Это поможет лучше понимать животных, больше любить их и стремиться защищать.
Animal Planet позволяет зрителям проводить время со своей семьей, разделять с близкими людьми искренние эмоции от просмотра трогательных историй, почувствовать особую связь с удивительным миром животных.