Skype перестанет работать в мае

Сервис для видеоконференций Skype, принадлежащий Microsoft, сообщил, что прекратит работу уже 5 мая 2025 года. В ближайшие дни можно воспользоваться своими учетными записями, чтобы перейти на платформу Microsoft Teams, пишет РБК.

Так, при входе в Teams с учетной записью Skype чаты и контакты автоматически появятся в приложении. «Вы сможете продолжить работу с того места, на котором остановились», — обещают в сервисе. На переход у пользователей есть время до 5 мая, затем Skype будет недоступен.

В 2016 году ежемесячная аудитория Skype составляла 300 млн пользователей. По состоянию на 2023 год им пользовались только 36 млн человек. Большинство пользователей перешли на более современные платформы, включая Telegram, Zoom, WhatsApp, iMessage и Discord.

Ранее сообщалось, что иностранные сервисы онлайн-конференций теряют популярность в России. Так, доля корпоративных пользователей Zoom, Skype, Google Meet, MS Teams в апреле 2023 года снизилась на 6−7%.