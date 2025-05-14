Скончался сооснователь торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин

13 мая в Самаре на 58-м году жизни скончался один из основателей торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Прощание с предпринимателем состоится завтра, сообщает «Коммерсантъ».

Сульдин родился в Самаре в 1968 году, в 1991-м открыл кафе в местном Доме культуры «Современник». В том же здании располагался кинопрокат Александра Мербаума, будущего бизнес-партнера Сульдина. Они запустили проект «У Палыча» (название бренд получил по отчеству Сульдина).

Через несколько лет Сульдин принял решение заняться розничной торговлей и продал свою долю в бизнесе Роберту Галлямову.

Сеть магазинов «У Палыча», по собственным данным, производит и продает порядка 1450 наименований продуктов питания. В их числе торты, пельмени, готовые блюда, выпечка, колбасы, сыры и многое другое.