Фонд «Сколково» проводит запрос цен на продвижение мероприятий в соцсетях

Фонд «Сколково» проводит процедуру запроса коммерческих предложений на оказание услуг по проведению рекламной кампании для сбора заявок (или переходы на сайт) на мероприятия, связанные с конкурсными или корпоративными акселерационными программами, следует из описания процедуры, опубликованной на электронной торговой платформе «Газпромбанка».

Среди документов, размещённых на площадке, имеется форма с перечнем услуг для внесения цен и техническое задание. Заполненное коммерческое предложение принимается до 19 января.

Согласно техническому заданию, потенциальный подрядчик должен будет заниматься таргетированной рекламой в социальных сетях (Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok), созданием типовых сайтов (лендингов), размещением публикаций в СМИ, продвижением контента в соцсетях и на видеосервисе Youtube.

В рамках запуска одной кампании нужно будет настраивать параметры показа рекламы на площадке: время, регионы, социально-демографические показатели, интересы, подбор целевой аудитории, ретаргетинг, ремаркетинг и другие, а также вносить необходимые корректировки в течение кампании в соответствии с KPI.

Ориентировочное количество проектов — до 30 в год.