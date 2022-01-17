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18+
17.01.2022 в 18:33

Фонд «Сколково» проводит запрос цен на продвижение мероприятий в соцсетях

Коммерческие предложения принимаются до 19 января

Фонд «Сколково» проводит процедуру запроса коммерческих предложений на оказание услуг по проведению рекламной кампании для сбора заявок (или переходы на сайт) на мероприятия, связанные с конкурсными или корпоративными акселерационными программами, следует из описания процедуры, опубликованной на электронной торговой платформе «Газпромбанка».

Среди документов, размещённых на площадке, имеется форма с перечнем услуг для внесения цен и техническое задание. Заполненное коммерческое предложение принимается до 19 января.

Согласно техническому заданию, потенциальный подрядчик должен будет заниматься таргетированной рекламой в социальных сетях (Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok), созданием типовых сайтов (лендингов), размещением публикаций в СМИ, продвижением контента в соцсетях и на видеосервисе Youtube.

В рамках запуска одной кампании нужно будет настраивать параметры показа рекламы на площадке: время, регионы, социально-демографические показатели, интересы, подбор целевой аудитории, ретаргетинг, ремаркетинг и другие, а также вносить необходимые корректировки в течение кампании в соответствии с KPI.

Ориентировочное количество проектов — до 30 в год.

Сколково запрос цен коммерческое предложение
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