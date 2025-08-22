Скидки и эмоции для россиян важнее брендов при покупках

Около 66% российских любителей шопинга чувствуют себя счастливыми, среди избегающих покупок таких 50%. Почти 99% опрошенных ходят в магазины не менее одного раза в неделю, более 31% — ежедневно. Среди мужчин покупки каждый день совершают свыше 28%. Главный источник положительных эмоций при шопинге — скидки (этот фактор назвали решающим 55% участников опроса). Об этом говорится в исследовании компаний «Яков и Партнеры» и РОМИР.

Уровень зарплаты респондентов почти не влияет на частоту посещения магазинов, но с ростом дохода увеличивается интерес людей к спортивным заведениям и спа-салонам.

Удовольствие от скидок чаще испытывают женщины (58%), чем мужчины (48%). При этом мужчины в два раза больше женщин ценят визуальный и физический опыт от процесса покупки (9% против 5%).



Максимальный уровень счастья россияне испытывают не от покупок конкретных брендов или в определенных магазинах, а от самих приобретенных товаров. Универсальной категорией, приносящей счастье как мужчинам, так и женщинам, являются продукты питания (46%). Женщины также выделяют одежду и обувь (57%), косметику (38%) и ювелирные изделия (14%), мужчины — автотовары (25%) и электронику (23%). Покупная готовая еда по уровню доставляемого счастья обгоняет книги (12% против 7%).

47% россиян ходят за покупками, чтобы почувствовать себя счастливее, 42% — чтобы развлечься, 38% — чтобы справиться со стрессом.

Павел Егоров, руководитель направления исследований института «Яков и Партнеры»: Важно, что положительный эффект от «эмоциональных» покупок сохраняется долго. Более половины россиян (55%) подтверждают продолжительный эффект счастья после таких покупок. Особенно ярко это выражено у молодежи 18−24 лет, где каждый третий испытывает максимально долгое ощущение счастья после покупки.

С возрастом интерес к шопингу у россиян снижается. В группе от 18 до 24 лет почти половина респондентов любят делать покупки, среди тех, кому от 55 до 64 лет, таких 35%.



В опросе участвовали около 2,6 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что треть жителей России обнаружили у себя признаки панического потребления. Во многих случаях шопинг помогает им справиться со стрессом.