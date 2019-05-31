Amazon официально покупает Sizmek Ad Server и Sizmek DCO

В пятницу, 31 мая, компания Amazon официально объявила о приобретении рекламной платформы Sizmek и ее продукта для показа динамической рекламы Sizmek DCO (Sizmek Dynamic Creative Optimization). В пресс-релизе говорится, что Sizmek останется работать под собственным брендом в рамках Amazon Advertising. Компании уже имеют большое количество общих клиентов, совместное партнерство поможет расширить этот список, улучшить и расширить набор предлагаемых сервисов.

Отметим, что Amazon давно претендует на большую часть рынка онлайн-рекламы, но пока уступает по выручке лидерам мирового digital рынка — Google и Facebook. Покупка Sizmek поможет Amazon перевести клиентов с Google и Facebook на собственные платформы, а передача в Sizmek данных (1st party data) об аудитории Amazon, их покупательских привычках и поведении на сайте сделает продукт уникальным на рынке.



«Приобретение партнера в лице Amazon — большой и важный шаг, который поможет Sizmek по всему миру и в России предложить клиентам новые продукты и мощности для решения поставленных задач. С нетерпением ждем возможности поработать с командой Amazon Advertising. Мы планируем поделиться новыми продуктами и планами с нашими клиентами в самое ближайшее время», — прокомментировал сделку Рифат Муратов, управляющий партнёр Sizmek.