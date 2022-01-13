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13.01.2022 в 15:25

Полина Упитис возглавила департамент массовых коммуникаций «Ситилинка»

До этого она отвечала за коммуникации «Яндекс.Маркета»

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Полина Упитис

Полина Упитис назначена директором департамента массовых коммуникаций российского онлайн-ритейлера «Ситилинк». Она займётся разработкой и реализацией коммуникационной стратегии и работой по усилению бизнес-репутации компании в сфере e-commerce. О назначении Sostav сообщили в «Ситилинке».

Последние 3,5 года Упитис отвечала за внутренние и внешние коммуникации «Яндекс.Маркета». До этого она занималась корпоративными коммуникациями компаний Mars, Danone а также Kaspersky, где развивала стратегические PR-проекты. Полина Упитис получила степень магистра в области медиа и стратегических коммуникаций в Университете Ильменау (Германия).

Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк»:

Перед «Ситилинком» стоят большие задачи по продвижению экспертности как в традиционных для нас категориях электроники и бытовой техники, так и в новых: в спорттоварах, товарах для детей, для дома и других категориях. У нас также большие планы по географической экспансии — только в 2022 году мы откроем более 250 новых точек по всей России. Уверены, что опыт Полины поможет рассказать нашим клиентам и партнерам о масштабах изменений и планах компании.

Яндекс.Маркет Ситилинк
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