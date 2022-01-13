Полина Упитис возглавила департамент массовых коммуникаций «Ситилинка»

Полина Упитис назначена директором департамента массовых коммуникаций российского онлайн-ритейлера «Ситилинк». Она займётся разработкой и реализацией коммуникационной стратегии и работой по усилению бизнес-репутации компании в сфере e-commerce. О назначении Sostav сообщили в «Ситилинке».

Последние 3,5 года Упитис отвечала за внутренние и внешние коммуникации «Яндекс.Маркета». До этого она занималась корпоративными коммуникациями компаний Mars, Danone а также Kaspersky, где развивала стратегические PR-проекты. Полина Упитис получила степень магистра в области медиа и стратегических коммуникаций в Университете Ильменау (Германия).