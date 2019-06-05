Silver Mercury: как улучшить жизнь людей не только по отдельности, но и всего общества

Во второй день фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury, 6 июня, состоится круглый стол по теме социально ориентированного маркетинга при участии представителей трех сторон — НКО, бизнеса и медиа. Организаторами и модераторами дискуссии выступят Ольга Шаратута, основатель и руководитель агентства социально ориентированного маркетинга RedMe (входит в группу компаний RCG), и Александра Марьясова, шеф-редактор проекта «+1 Город».

Количество социально-маркетинговых акций в России стремительно растет. Уже ни у кого нет сомнений, что тренд «социальная вовлеченность бизнеса» пришел и на российский рынок маркетинга и рекламы. Все больше компаний интересуются новым, социальным подходом к коммуникации с потребителем. Все больше некоммерческих организаций ратуют за эффективность совместных интегрированных проектов/кампаний с бизнесом.

В рамках фестиваля Silver Mercury на одной площадке встретятся представители бизнеса, НКО, СМИ, блогосферы, чтобы обсудить социально ориентированные проекты с точки зрения выгоды и пользы для каждой из сторон и общества в целом. В том числе эксперты рассмотрят соответствие кейсов целям устойчивого развития ООН (ЦУР).

Цель участников круглого стола — поделиться опытом и знаниями, чтобы на рынке маркетинговых коммуникаций появлялось больше профессиональных, качественных и взаимовыгодных проектов с долгосрочным положительным для всех социальным эффектом. Вас ждет живое общение, а также обзор свежих, ярких и эффективных кейсов от бизнеса и НКО.

Модераторы:

Ольга Шаратута — основатель и руководитель агентства социально ориентированного маркетинга RedMe (входит в группу компаний RCG )

) Александра Марьясова — шеф-редактор проекта «+1 Город».

Спикеры:

Маргарита Молодых — директор по маркетингу категории детского питания, PepsiCo Восточная Европа

Ася Залогина — президент фонда помощи детям «Обнаженные сердца»

Наталья Бенеславская — руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России

Дарья Алексеева — основатель CharityShop и учредитель благотворительного фонда «Второе дыхание»

Екатерина Ефремова — менеджер КСО программ, Beeline Russia

Леонов Олег Юрьевич — координатор ДПСО «Лиза Алерт»

Наталья Мирохина — координатор по работе с корпоративными партнёрами, WWF

Ирина Дегтярёва — менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям, Ferrero Russia

Гриб Яна Анатольевна — директор проектного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель»»

Кроме того, на мероприятии выступят специальные гости от СМИ и блогосферы — спикеры уточняются.

Дата: четверг, 6 июня.

Время: с 14:00 до 18:00.

Место проведения мероприятия: РЭУ имени Г.В. Плеханова, г. Москва, Стремянный переулок, 36 (3 корпус, главный вход). Для прохода при себе обязательно иметь паспорт.

Купить билеты: https://silvermercury.timepad.ru/event/978715/

Также контент секции будет доступен в рамках онлайн-трансляции мероприятия на фейсбуке группы компаний RCG: https://www.facebook.com/rcg.agency