«Реклама в открытую»: о чем поговорить и что послушать на Silver Mercury

5−6 июня в Москве в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится фестиваль Silver Mercury — одно из главных событий в мире российского маркетинга, которое в этом году пройдет под девизом «Реклама в открытую». В течение двух дней гостей фестиваля ожидают панельные дискуссии на самые острые темы.

О тенденциях в digital и об эволюции в продажах, об ЛГБТ-креативе и нативной рекламе, о спонсорстве в искусстве и о самых мощных интеграциях в ЧМ-2018 — и это далеко не полный список тем к обсуждению во время Фестиваля.

Помимо панельных дискуссий, в первый день фестиваля состоится показ видеороликов лауреатов международного фестиваля креативности Cannes Lions. Также в Silver Mercury примут участие представители Coca-Cola, Hyundai Motor, Invitro, PepsiCo, ИКЕА, Beeline, SAV Entertaiment, Мультимедиа Арт Музея, Москва и других организаций.

Полная программа фестиваля и список спикеров здесь.

Олег Ульянский

Докладчик ведущих конференций по рекламе маркетингу, клиентской лояльности, интернет-бизнесу.

30 лет управления маркетингом и рекламой в России, Украине и Израиле.

Руководил маркетингом ряда интернет-ресурсов группы компаний «РосБизнесКонсалтинг»: Loveplanet.ru, QIP, Smotri.com, Tvidi.ru.

Управлял рекламой и маркетингом страховых компаний РОСНО и НАСТА.

Вывел телевизоры «Рубин» в Бренд года-2002.

В Израиле управлял рекламой для этнических и культурных меньшинств в ряде рекламных агентств, в операторе сотовой связи «Пелефон».

Руководил избирательной кампанией кандидата в мэры Иерусалима (на русском языке).

Специалист по рекламе для этнических и культурных меньшинств будет общаться с гостями «Серебряного Меркурия» на одну из самых эмоциональных последнее время тем. В своей секции он расскажет о том, как отражается гомосексуализм в современном рекламном креативе, насколько от этого зависят потребительские и медиапривычки человека, какие цели ставят перед собой авторы рекламных кампаний на тему однополой любви.

Темы: «Креатив выходит из шкафа». Гомосексуальные отношения в рекламном креативе — взгляд из Израиля. Какие цели у коммуникаций, использующих тему однополой любви. Реклама про геев = реклама для геев? Квир-креатив — как он менялся с годами. Как менялось отношение разных групп общества к такой рекламе?

Секция: 5 июня, Зал 1, 14:00 — 16:00

Противников рекламы, использующей образы и темы ЛГБТ-отношений много, но все больше брендов демонстрируют свою заинтересованность в этих потребителях, толерантность и лояльность к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и выделяют их в качестве целевой аудитории. Какие цели у коммуникаций, использующих темы однополой любви? Всегда ли реклама про геев — это реклама для геев? Как изменение с годами отношения общества к ЛГБТ-сообществу меняло квир-креатив, и как образы геев в рекламе меняет само общество? Какова роль микроинфлюенсеров в формировании рынка рекламы, репрезентующей ЛГБТ-образы?

Спикеры:

Олег Ульянский — специалист по рекламе для этнических и культурных меньшинств. Докладчик ведущих конференций по рекламе маркетингу, клиентской лояльности, интернет-бизнесу.

Саша Казанцева — соосновательница ЛГБТ-издания O-zine.ru, журналистка Wonderzine. Ведущая крупнейшего телеграмм-канала по ЛГБТ-тематике «Помыла руки».

Янис Дзенис — PR-директор Aviasales, исследователь квир-аспектов массовых коммуникаций, Stirling University.

Ника Боенко

Собственник и генеральный директор агентства по продажам «SalesOnTheTop».

Тренер по продажам, эксперт по рекламе и маркетингу, спикер.

За 22 года профессиональной деятельности в рекламном бизнесе прошла путь от продавца-консультанта в магазине до собственника бизнеса.

В портфолио реализованных проектов создание и развитие «с нуля» 4-х компаний и более сотни реализованных рекламных кампаний федерального уровня.

Проходила обучение у Брайна Трейси, Алана Пиза, Радислава Гандапаса, Ирины Хакамады.

Темы: Клиент, я найду тебя везде! Успешные продажи в социальных сетях. Как выловить целевую аудиторию среди миллионов пользователей соцсетей? Что, где, когда эффективнее публиковать? Разбор преимуществ FB, Instagram. Социальные сети компании. Вечная дилемма: профессиональный smm-менеджер или «сами справимся»? Как сделать аккаунт интересным? Особенности визуального и смыслового контента. Секретные приложения для обработки фотографий. Зачем дружить с блогерами? Коммуникация с клиентами в личных сообщениях. Скрипты и алгоритмы продажи. Секреты продающего копирайтинга. Акции, конкурсы, розыгрыши, опросы, голосования, прямые эфиры и другие инструменты вовлечения аудитории.

Секция: 5 июня, Зал 2, 14:00 — 16:00

Правила и секреты продажи в социальных сетях, о роли в продажах персонального бренда, о пиаре с нулевым бюджетом, о роли нейронаук в маркетинге. Вы узнаете, чем уникальное торговое предложение отличается от уникального эмоционального предложения. И как меняется потребитель, его модели поведения и выбора в условиях переноса фокуса внимания с общественных ценностей на личностные.

Спикеры:

Ника Боенко — собственник и генеральный директор агентства по продажам «SalesOnTheTop».

Чермен Дзотов — президент Группы компаний «DZOTOV & PARTNERS»

Сергей Сикирин — совладелец «Школа бизнес-тренеров Молоканова и Сикирина».

Света Сергеева — маркетолог, стратег, трендвотчер, специалист в области работы мозга, специалист в области управления поведением, бихевиорист, нейрокоуч.

Сергей Бабич

Организатор Colisium International Music Forum.

Промоутер, продюсер, организатор клубных концертов и Open Air фестивалей.

Секция: 6 июня, Зал 2, 11:00 — 13:00

Экосистема — концепция, которая активно используется в маркетинге уже не первое десятилетие, это идея, удачно перенесенная из ботаники в бизнес. Речь идет о совместно развивающихся динамичных сообществах, о новом структурировании бизнеса, о компаниях, сотрудничающих в рамках единых маркетинговых стратегий. Именно преобразование и постоянные внутренние изменения — суть любой экосистемы. По какому принципу выстраивается архитектура экосистемы? Есть ли взаимное инвестирование разных частей? Как происходит рост экосистемы? Об этом пойдет речь. Будут затронуты и другие темы. Сохранение независимости vs партнерство. Планы развития вашей экосистемы. Глобальный прогноз развития модели экосистем. Международные взаимодействия и взаимоотношения с глобальными экосистемами (Amazon, Facebook, Google, Apple).

Спикеры:

Сергей Бабич — организатор Colisium International Music Forum

Александр Демьянов — директор департамента стратегии ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

Денис Охримович — директор по маркетингу цифрового бизнеса (Sberbank Digital) Сбербанк

Ефим Юсупов

Директор отдела специальных проектов Independent Media

2010−2015 год — начальник отдела молодёжного музыкально-информационного вещания ВГТРК и музыкальный редактор ночного сегмента радиостанции «Маяк».

2015−2017 — главный директор программ московских радиостанций «Столица FM», «Восток FM», «Весна FM».

В 2017 году кардинально сменил сферу деятельности, возглавив креативный отдел медиахолдинга Independent Media, с апреля 2019 года — директор отдела специальных проектов компании.

Секция: 5 июня, Зал 3, 16:00 — 18:00

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