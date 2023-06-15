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15.06.2023 в 10:45

Продажи сидра в России за неделю упали на 37%

В денежном выражении показатель сократился на 20% к предыдущей неделе

С 5 по 11 июня 2023 года объём продаж сидра в России упал на 37% в натуральном выражении по сравнению с предыдущей неделей (29 мая — 4 июня 2023 года) и на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Эвотор», которая проанализировала данные онлайн-касс.

Отмечается, что в денежном выражении продажи сидра сократились на 20% к предыдущей неделе и на 17% к прошлому году.

Как пояснили в «Эвоторе», разница в натуральном и денежном выражении связана с тем, что потребители стали приобретать более дорогой сидр. На прошлой неделе средний чек покупки сидра составлял 234 руб., неделей ранее — 218 руб., а годом ранее — 206 руб.

«Часто, когда продажи снижаются, есть тренд к увеличению среднего чека: лучше меньше, но лучше. Также остаются покупатели, которые берут напитки, которые знают и которые уже зарекомендовали себя», — отметили в «Эвоторе».

Во вторник депутат думского комитета по безопасности Султан Хамзаев заявил, что в России могут снять мораторий на проверку предприятий, связанных с табачной и алкогольной продукцией. Сейчас в ведомствах прорабатывают этот вопрос.

Ранее вернуть проверки в отношении производителей пива, сидра и других лёгких алкогольных напитков призывала организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). По словам главы организации Олега Павлова, не менее 71% пивоваренных компаний в стране нарушают обязательные требования при производстве продукции.

Причиной обращения ОПИ послужили массовые отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в шести регионах Приволжья.

Мораторий на плановые проверки бизнеса был утверждён 10 марта 2022 года. В конце прошлого года его срок был продлён на весь 2023 год. Одной из причин введения моратория стала нагрузка на бизнес в условиях санкций.

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