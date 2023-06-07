В России предлагают снова проверять производителей пива

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) призывает правительство России возобновить проверки производителей пива, сидра и других лёгких алкогольных напитков, сообщают «Известия».

Инициатива связана с массовыми случаями отравления контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО). ОПИ настаивает на проведении внеплановых контрольных мероприятий, которые помогут обеспечить безопасность потребителей и защитить их права.

Письма от ОПИ и депутатов Госдумы отправлены в правительство, Генпрокуратуру, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, не менее 71% пивоваренных компаний в стране нарушают обязательные требования при производстве продукции. Он также подчеркнул, что постепенное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, которое началось с 1 апреля 2023 года, привело к неполноценному контролю участников рынка и разновидностей продукции, и сейчас остаётся «простор для злоупотреблений».

Первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагают премьер-министру Михаилу Мишустину ужесточить требования в отношении всех производителей пива. Они отмечают, что ситуация «создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья россиян». В обращении парламентариев отмечается, что рост контрафактного товара происходит в частности из-за повышения акцизов на алкоголь.

«Тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета», — считают в Госдуме. Депутаты предлагают отменить мораторий на проверки бизнеса, которые не позволяют властям контролировать качество товаров производителей.

Мораторий был введён в марте 2022 года, в конце декабря его продлили на 2023 год.

От употребления слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр» в шести регионах Приволжья отравились 90 человек, 32 из них погибли. Первые пострадавшие обратились за медпомощью с третьего по пятое июня. Пострадали больше остальных жители в Ульяновской области — 51 случай отравления, включая 20 летальных исходов, по словам местных властей. Кроме того, отравились жители Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, а также Удмуртии.

Губернатор Ульяновской области сообщал, что в алкогольных напитках, ставших причиной ЧП, оказался метанол. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственными органами был задержан предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов из Самарской области, обвиняемый в производстве контрафактного напитка. Он заключён под стражу на два месяца до 4 августа 2023 года включительно.