С производителей алкоголя могут снять мораторий на проверки из-за массовых отравлений

Госдума и правительство РФ могут снять мораторий на проверку предприятий, связанных с табачной и алкогольной продукцией, сообщил «Ведомостям» депутат думского комитета по безопасности Султан Хамзаев. Сейчас в ведомствах прорабатывают этот вопрос.

Мораторий на плановые проверки бизнеса был утверждён 10 марта 2022 года. Срок действия постановления закончился в конце 2022 года, но был продлён на 2023 год. Одной из причин введения моратория стала нагрузка на бизнес в условиях санкций.

Ранее с просьбой вернуть проверки в отношении производителей пива, сидра и других лёгких алкогольных напитков призывала организация «Общественная потребительская инициатива». По словам главы ОПИ Олега Павлова, не менее 71% пивоваренных компаний в стране нарушают обязательные требования при производстве продукции. Он также подчеркнул, что постепенное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, которое началось с 1 апреля 2023 года, привело к неполноценному контролю участников рынка и разновидностей продукции, и сейчас остаётся «простор для злоупотреблений».

Причиной обращения послужили массовые отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в шести регионах Приволжья. За медицинской помощью обратились 90 человек, 32 из них погибли. О первых пострадавших стало известно третьего июня. Пострадали больше остальных жители в Ульяновской области — 51 случай отравления, включая 20 летальных исходов, по словам местных властей. Кроме того, отравились жители Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, а также Удмуртии.

Губернатор Ульяновской области сообщал, что в алкогольных напитках, ставших причиной ЧП, оказался метанол. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственными органами был задержан предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов из Самарской области, обвиняемый в производстве контрафактного напитка. Он заключён под стражу на два месяца до 4 августа 2023 года включительно.